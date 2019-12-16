Pakistan'da eyalet parlamentosu önünde LPG'li araçta patlama oldu - Son Dakika
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Pakistan'da eyalet parlamentosu önünde LPG'li araçta patlama oldu

6 saat önce

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyalet parlamentosu önünde triportörün LPG tüpünün patlaması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı.

Pakistan'da eyalet parlamentosu önünde LPG'li araçta patlama oldu, System.String[]

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyalet parlamentosu önünde triportörün LPG tüpünün patlaması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Zahur Afridi'nin yerel medyaya verdiği bilgiye göre, "rikşa" adı verilen ve taksi olarak kullanılan triportörün LPG tüpü, eyalet başkenti Peşaver'deki parlamentonun önünde bilinmeyen sebeple patladı.

Hastane sözcüsü Muhammed Asım, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada biri ağır 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Asım, yaralılardan birinin polis olduğu bilgisini paylaştı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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