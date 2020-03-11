- Pakistan'da F-16 uçağı düştü: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Pakistan'da F-16 uçağı düştü: 1 ölü - Son Dakika

- Pakistan'da F-16 uçağı düştü: 1 ölü

7 saat önce

- Pakistan'da F-16 uçağı düştü: 1 ölü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü ve pilotun öldüğü belirtildi.

- Pakistan'da F-16 uçağı düştü: 1 ölü, System.String[]

- Pakistan'da F-16 uçağı düştü: 1 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü ve pilotun öldüğü belirtildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Mart Pakistan Milli Günü'nde düzenlenecek hava gösterisi provaları sırasında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 jeti düştü. Kaza sonucu uçağın pilotu komutan Nauman Akram'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:04 Kaynak: İHA
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