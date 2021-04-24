Pakistan'da fabrika yangını - Son Dakika

Pakistan'ın Lahor kentinde elektronik ürünler imal edilen bir fabrikada yangın çıktı.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinin Walton bölgesinde elektronik ürünler imal edilen bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Fabrikadaki tüm işçiler kurtarılırken, olası bir facianın önüne geçildi. Fabrikadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Pencap Eyalet Başbakanı Sardar Usman Buzdar, çalışmaların hızlandırılması talimatı verirken, itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. - LAHOR