Pakistan'da fabrika yangını: 8 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da fabrika yangını: 8 ölü - Son Dakika

Pakistan'da fabrika yangını: 8 ölü

7 saat önce

Pakistan'ın Lahor kentindeki bir fabrikada patlama sonucu çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da fabrika yangını: 8 ölü, System.String[]

Pakistan'ın Lahor kentindeki bir fabrikada patlama sonucu çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal medyadaki habere göre Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un İmamia bölgesindeki bir parfüm fabrikasında, sabaha karşı yaşanan patlama sonucu yangın çıktı.

Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında 8 kişi hayatını kaybetti

Fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Pakistan'ın Pencap ile Sindh eyaletleri ülke ticaretinin merkezi kabul ediliyor.

İki eyalette 2012'de çıkan iki fabrika yangınında 314 kişi hayatını kaybetmiş, 600'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.

Pakistan, Lahor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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