Pakistan'da fabrikada patlama: 4 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da fabrikada patlama: 4 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da fabrikada patlama: 4 ölü, 12 yaralı

7 saat önce

Pakistan'ın Faysalabad kentinde bir fabrikada yaşanan patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Pakistan'da fabrikada patlama: 4 ölü, 12 yaralı, System.String[]

Pakistan'ın Faysalabad kentinde bir fabrikada yaşanan patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.


Pakistan'ın ticaret merkezi olan ve birçok fabrikayı barındıran Faysalabad kentinde Samana köprüsü yakınlarında bir fabrikada kazan patlaması sonucu çatı çöktü. Fabrika işçilerinin enkaz altında kalması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. - LAHOR

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
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