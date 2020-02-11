Pakistan'da fabrikada patlama: 4 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Pakistan'ın Faysalabad kentinde bir fabrikada yaşanan patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.



Pakistan'ın ticaret merkezi olan ve birçok fabrikayı barındıran Faysalabad kentinde Samana köprüsü yakınlarında bir fabrikada kazan patlaması sonucu çatı çöktü. Fabrika işçilerinin enkaz altında kalması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. - LAHOR