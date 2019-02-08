Pakistan'da Feci Kaza: 16 Ölü
42 dakika önce
Pakistan'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 16 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Pakistan
'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 16 kişi yanarak hayatını kaybetti. Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber-Pahtunhva bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti. Ters yöne giren kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 16 kişi yanarak öldü. Polis
, minibüsün gaz tüpünün patlaması sonucu, aracın tamamını içine alan büyük bir yangının çıktığını belirtti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:56 Kaynak: İHA
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