Pakistan'da Feci Kaza: 16 Ölü
1 saat önce
- Pakistan'da feci kaza: 16 ölüİSLAMABAD - Pakistan'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 16 kişi yanarak hayatını kaybetti.
- Pakistan
'da feci kaza: 16 ölü
İSLAMABAD - Pakistan'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 16 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber-Pahtunhva bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti. Ters yöne giren kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 16 kişi yanarak öldü. Polis
, minibüsün gaz tüpünün patlaması sonucu, aracın tamamını içine alan büyük bir yangının çıktığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:14 Kaynak: İHA
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