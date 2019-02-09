Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Feci Kaza: 16 Ölü

Pakistan'da Feci Kaza: 16 Ölü

1 saat önce

- Pakistan'da feci kaza: 16 ölüİSLAMABAD - Pakistan'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 16 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Pakistan'da Feci Kaza: 16 Ölü, System.String[]
- Pakistan'da feci kaza: 16 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 16 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber-Pahtunhva bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti. Ters yöne giren kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 16 kişi yanarak öldü. Polis, minibüsün gaz tüpünün patlaması sonucu, aracın tamamını içine alan büyük bir yangının çıktığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi Yalçın Menteş'in Öldüğünü, Doğum Gününde Öğrenen Mehmet Ali Erbil, Gözyaşlarını Tutamadı

Otomobilde Yakılarak Öldürülen Genç, 4 Ay Sonra Toprağa Verildi Okul Önünde Lise Öğrencisini Taciz Eden Sapık, Polise Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 01:19:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Feci Kaza: 16 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]