Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölü
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Pakistan'ın Narowal kentinde bir kamyonun 3 tekerlekli bir taşıma aracının üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:59 Kaynak: İHA
Pakistan'ın Narowal kentinde bir kamyonun 3 tekerlekli bir taşıma aracının üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Pencap eyaletinin Narowal kentinde çakıl taşı yüklü bir kamyon 3 tekerlekli taşıma aracı olan rikşovun üzerine devrildi. Kazada içinde 15 öğrencinin bulunduğu rikşovdaki yaşları 7 ile 14 arasında değişen 7 çocuk ve aracın şoförü hayatını kaybetti, 5 ağır 8 çocuk da yaralandı. - İSLAMABAD
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