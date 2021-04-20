Pakistan'da Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesine ilişkin parlamentoya sunulan teklif tartışmalara yol açtı - Son Dakika

Pakistan'da hükümetin, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesine ilişkin parlamentoya sunduğu teklif tartışmalara sebep oldu.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu ve muhalefetteki Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) ile yaşanan gerilimden Başbakan İmran Han'ı sorumlu tutarak, "Bu sizin dağınıklığınız Başbakan. Bu işi temizleyin veya evinize dönün." değerlendirmesinde bulundu.

Zerdari, TLP ile hükümet arasındaki anlaşmanın parlamentoya getirilmediğini ve hükümetin sokaklarda eyleme geçtiğini belirterek şimdi ise iktidarın parlamentonun "arkasına saklanmaya" çalıştığını ifade etti.

Öte yandan Zerdari, PPP'nin Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesine ilişkin düzenlenen parlamento oturumlarına katılmayacağını açıkladı.

Eski Pakistan Başbakanı ve muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) milletvekili Şahid Hakan Abbasi, başkent İslamabad'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 18 Nisan'da Lahor'da yaşananların hala gün ışığına çıkmadığını belirterek, demokrasilerde bu tür süreçlerin olmadığını ifade etti.

Abbasi, hükümet tarafından TLP'ye ne tür sözler verildiğini bilmediğini kaydederek, "Başbakan Han'ın cesareti varsa parlamentoya seslenirdi. Başkentte konteynerler var. Bu korku nedir?" dedi.

Göstericilerin Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderileceğine dair söz aldıklarını ifade ettiklerini anımsatan Abbasi, üstü kapalı olarak bu sözü verenin Başbakan Han olduğunu ancak Han'ın "sorumluluğu kabul etmeye hazır olmadığını" savundu.

Öte yandan, Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesi ile ilgili düzenlenen parlamento oturumunda herhangi bir ilerleme kaydedilmezken, oturumun cuma gününe ertelenmesine karar verildi.

Macron'un açıklamaları protesto ediliyordu

TLP Partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle 16 Kasım 2020'de ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlediği gösterileri hükümetle anlaşma karşılığında sonlandırmıştı.

TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan Pazar günü yayımladığı mesajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığı takdirde protestolara hazır olması uyarısı yapmıştı. Rizvi'nin 12 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından parti destekçileri, İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.

12 Nisan'dan bu yana yaşanan gösterilerde ölenlerin sayısı 8'e yükselmişti. TLP'liler, liderleri Rizvi'nin serbest bırakılmasını, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesini ve Fransız ürünlerinin boykot edilmesini talep ediyor.

Pakistan Başbakanı İmran Han, dün Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesinin Batı'daki İslamofobi'ye bir çözüm olmayacağını vurgulayarak "Batı, bunu bir konuşma özgürlüğü meselesi yaptı. Eğer biz Fransa Büyükelçisi'ni gönderirsek bazı Avrupa ülkeleri de aynı şeyi yapacak." ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, bugün, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi için Ulusal Meclise teklif sunacaklarını bildirmişti.