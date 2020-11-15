Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi - Son Dakika

Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi

15.11.2020 14:45
Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi, System.String[]

Pakistan'ın Rawalpindi kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları protesto edildi.

Pakistan'ın Rawalpindi kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları protesto edildi.

Fransa'nın İslamabad Büyükelçiliğine doğru yürümek isteyen, Fransa ve Macron karşıtı sloganlar atan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) üyesi yüzlerce kişi, şehrin Çandni Çovk bölgesinde bir araya geldi.

Emniyet güçleri, İslamabad'ın giriş ve çıkışları ile bu güzergahlar üzerindeki yollarda 300'ün üzerinde konteyner ile önlem aldı.

Öte yandan, göstericilerin başkente yürümesine engel olmak isteyen polis ile protestocular arasında arbede çıktı.

Basına yansıyan görüntülerde, protestocuların konteynerleri taşıyarak geçiş güzergahlarını açtıkları görüldü.

Polis ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Öte yandan, parlamento binası, bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu kırmızı bölge de konteynerlerle kapatıldı.

Pakistan'ın Karaçi, Lahor, Peşaver ve İslamabad gibi şehirlerinde daha önce de Fransa ve Macron karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı, Pakistan, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi - Son Dakika


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