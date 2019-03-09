Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Gaz Hattında Patlama: 4 Ölü

Pakistan'da Gaz Hattında Patlama: 4 Ölü

39 dakika önce

Pakistan'da gaz hattında meydana gelen patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaydetti.

Pakistan'da Gaz Hattında Patlama: 4 Ölü, System.String[]
Pakistan'da gaz hattında meydana gelen patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaydetti.

 

Patlamanın Belucistan eyaletinde bulunan Dera Bugti bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

 

Patlamanın bir gaz tesisi yakınında yaşandığı, patlamada bölgede çalışan 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel basın patlamayı Baloch Özgürlük Kaplanları adlı bir grubun üstlendiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:13 Kaynak: DHA

Pakistan, Dünya
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