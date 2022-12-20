Pakistan'da facia: Pazarda gaz tüpünün patlaması sonucu en az 12 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı - Son Dakika
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Pakistan'da facia: Pazarda gaz tüpünün patlaması sonucu en az 12 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı

20.12.2022 14:59

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir pazarda bulunan gaz tüpü patladı. Yetkili ağızlardan yapılan açıklamaya göre en az 12 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Lasbela bölgesinde bulunan bir pazarda gaz tüpü patladı. Lasbela Komiser Yardımcısı Murad Khan Kasi patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

YANGINDA DİĞER TÜPLERDE PATLADI

Tüpün yeniden doldurulduğu esnada patlama yaşandığını ifade eden Kasi, patlamanın şiddetiyle yangın çıktığını ve alevlerin diğer dükkanlara sıçradığını sözlerine eklerken, yangının büyümesiyle marketteki diğer tüplerin de patladığını söyledi.

4 DÜKKAN VE 12 ARAÇ YANDI

Kasi, 4 dükkanın ve park halindeki 12 aracın da yandığını açıkladı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilirken vatandaşların yangını korku ile izlediği görüldü.

Kaynak: İHA
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Pakistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da facia: Pazarda gaz tüpünün patlaması sonucu en az 12 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da facia: Pazarda gaz tüpünün patlaması sonucu en az 12 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı - Son Dakika
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