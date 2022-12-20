Pakistan'da facia: Pazarda gaz tüpünün patlaması sonucu en az 12 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Lasbela bölgesinde bulunan bir pazarda gaz tüpü patladı. Lasbela Komiser Yardımcısı Murad Khan Kasi patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

YANGINDA DİĞER TÜPLERDE PATLADI

Tüpün yeniden doldurulduğu esnada patlama yaşandığını ifade eden Kasi, patlamanın şiddetiyle yangın çıktığını ve alevlerin diğer dükkanlara sıçradığını sözlerine eklerken, yangının büyümesiyle marketteki diğer tüplerin de patladığını söyledi.

4 DÜKKAN VE 12 ARAÇ YANDI

Kasi, 4 dükkanın ve park halindeki 12 aracın da yandığını açıkladı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilirken vatandaşların yangını korku ile izlediği görüldü.