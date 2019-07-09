- Pakistan'da gazeteciye suikast- Karaçi'de bir günde 4 cinayet
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- Pakistan'da gazeteciye suikast Karaçi'de bir günde 4 cinayetKARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinin çeşitli yerlerinde aynı gün içerisinde 4 kişi vurularak öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:29 Kaynak: İHA
- Pakistan
'da gazeteciye suikast Karaçi
'de bir günde 4 cinayet
KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinin çeşitli yerlerinde aynı gün içerisinde 4 kişi vurularak öldürüldü. Ölenlerin arasında bir gazetecinin olduğu da kaydedildi.
Pakistan'ın Karaçi kentinin çeşitli yerlerinde gün içerisinde 4 farklı cinayet gerçekleştirildi. Aralarında bir gazetecinin de olduğu dört kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Öldürülen 3 kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmazkan, saldırıya uğrayan gazetecinin ise BOL kanalında çalışan Mureed Abbas isimli spiker olduğu kaydedildi.
Jinnah Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamada, gazetecinin bu hastaneye kaldırıldığını ancak hastaneye geldiğinde zaten yaşamını yitirmiş olduğu doğrulandı. Polis
ise, yaptıkları ilk olay yeri incelemesinde bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kaldırılmış olduğunu gördüklerini belirterek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.
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