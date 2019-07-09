Son Dakika Haberleri: - Pakistan'da gazeteciye suikast- Karaçi'de bir günde 4 cinayet
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- Pakistan'da gazeteciye suikast- Karaçi'de bir günde 4 cinayet

33 dakika önce

- Pakistan'da gazeteciye suikast Karaçi'de bir günde 4 cinayetKARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinin çeşitli yerlerinde aynı gün içerisinde 4 kişi vurularak öldürüldü.

Pakistan, Karaçi, Güncel
- Pakistan'da gazeteciye suikast
Karaçi'de bir günde 4 cinayet
KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinin çeşitli yerlerinde aynı gün içerisinde 4 kişi vurularak öldürüldü. Ölenlerin arasında bir gazetecinin olduğu da kaydedildi.
Pakistan'ın Karaçi kentinin çeşitli yerlerinde gün içerisinde 4 farklı cinayet gerçekleştirildi. Aralarında bir gazetecinin de olduğu dört kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Öldürülen 3 kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmazkan, saldırıya uğrayan gazetecinin ise BOL kanalında çalışan Mureed Abbas isimli spiker olduğu kaydedildi.
Jinnah Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamada, gazetecinin bu hastaneye kaldırıldığını ancak hastaneye geldiğinde zaten yaşamını yitirmiş olduğu doğrulandı. Polis ise, yaptıkları ilk olay yeri incelemesinde bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kaldırılmış olduğunu gördüklerini belirterek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.
- Pakistan'da gazeteciye suikast- Karaçi'de bir günde 4 cinayet
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:29 Kaynak: İHA
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