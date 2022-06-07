Pakistan'da geleneksel boğa yarışları düzenlendi - Son Dakika
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Pakistan'da geleneksel boğa yarışları düzenlendi

07.06.2022 19:14
Pakistan'da geleneksel boğa yarışları düzenlendi

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde renkli görüntülere sahne olan geleneksel boğa yarışları düzenlendi.

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde renkli görüntülere sahne olan geleneksel boğa yarışları düzenlendi.

Başkent İslamabad'a komşu Ravalpindi şehrinin Hasan Abdal bölgesinde gerçekleştirilen boğa yarışlarına 100'ün üzerinde çiftçi katıldı.

Köylülerin geleneksel sporları arasında yer alan boğa yarışlarını izlemek için yüzlerce kişi de bölgeye akın etti.

Sahiplerinin kontrolünde çift şekilde yaklaşık 400 metrelik toprak pistte zamana karşı yarıştırılan boğalar, zaman zaman çiftçilere ve izleyicilere zor anlar yaşattı.

Günün sonunda parkuru hızlı şekilde tamamlayarak ilk üçe giren boğaların sahiplerine para ödülü ve meslekleriyle ilgili hediyeler takdim edildi.

Hint alt kıtasında yaygın gelenek

Pakistan'da özellikle kırsal kesimdeki geleneksel boğa yarışları halk arasında büyük ilgi görüyor.

Yarışlar için şehir dışından gelen çiftçilerden Nasir Mevlüd, AA muhabirine, son 2 yıldır yarışlara katıldığını ifade ederek bu etkinliğin genelde yaz aylarında ekinlerin toplandıktan sonra yapıldığını ve ülkenin dört bir yanından boğaların Ravalpindi'ye geldiğini söyledi.

Mevlüd, etkinliğin Hindistan ve Pakistan coğrafyasında yüzyıllardır gerçekleştirildiğini ancak son yıllarda yaygınlık kazandığını belirtti.

Pakistan'da geleneksel boğa yarışları düzenlendi
Pakistan'da geleneksel boğa yarışları düzenlendi
Pakistan'da geleneksel boğa yarışları düzenlendi
Pakistan'da geleneksel boğa yarışları düzenlendi
Pakistan'da geleneksel boğa yarışları düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da geleneksel boğa yarışları düzenlendi - Son Dakika

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