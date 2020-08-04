Pakistan'da gerçeği aratmayan komedi programı - Son Dakika

Pakistan'ın Lahore kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında bir komedi programının muhabiri, sokakta maske takmayan kişilere defalarca tokat attı. O anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik mücadele devam ederken, Pakistan'da ilginç bir olay yaşandı. Ülkenin Pencap eyaletine bağlı Lahore kentinde bir komedi programının muhabiri, salgınla mücadele kapsamında maske takmayanları hedef aldı. Muhabir, sokakta maske takmayan bir kişinin yanına gelerek önce maskesini sordu, daha sonra adama tokat atmaya başladı. Muhabir tokat atmaya devam ettiği adama daha sonra takması için maske uzattı. Maske takmayan başka bir kişiye daha yönelen muhabir, bu kez aynı anda iki kişiyi tokatlamaya başladı. O anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

(İHA)