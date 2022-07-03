Petrol fiyatlarının arttığına işaret eden Faruk, geçen sene yaklaşık 1000 dolara sattıkları hayvanın fiyatının bu yıl 2 bin doların üzerine çıktığını ve bunun sebebinin enflasyon olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da girdi maliyetlerindeki artış, kurbanlık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.