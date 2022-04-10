Pakistan'da görevden alınan Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü - Son Dakika
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Pakistan'da görevden alınan Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü

10.04.2022 22:59

- Pakistan'da görevden alınan Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü Pakistan Ulusal Meclis'inde yapılan güven oylamasında hükümetinin güven oyu alamaması üzerine görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın destekçileri sokaklara çıkarak, kararı protesto etti.

- Pakistan'da görevden alınan Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü

İSLAMABAD - Pakistan Ulusal Meclis'inde yapılan güven oylamasında hükümetinin güven oyu alamaması üzerine görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın destekçileri sokaklara çıkarak, kararı protesto etti.

Pakistan'da Ulusal Meclis'te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için dün güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. Khan'ın görevden alınmasının ardından Pakistan Tehreek-e-Insaf Partisi'nin destekçileri, Karaçi ve Lahor kentlerinde kararı protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda eylemciler, muhalefet liderlerine karşı sloganlar atarak, ABD'nin müttefiklerinin 'hain' olduğunu dile getirdi.

Görevden ayrıldıktan bir gün sonra, eski Başbakan Khan, takipçilerine Pakistan'ın özgürlük mücadelesinin bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başladığını söyleyerek, "Pakistan 1947'de bağımsız bir devlet oldu ama özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.

(SK-ABA-SO-D)

Pakistan'da görevden alınan Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü
Pakistan'da görevden alınan Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü
Pakistan'da görevden alınan Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü

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Özgürlük, Protesto, Başbakan, Pakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pakistan'da görevden alınan Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü - Son Dakika


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