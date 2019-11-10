Son Dakika Haberleri: Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü
Son Dakika Güncel Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü

Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü

6 saat önce

Pakistan'ın Pencap eyaletinde güvenlik görevlilerine ait bir araca düzenlenen saldırıda 2 polis memuru, 2 istihbarat görevlisi ve bir muhbirin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü, System.String[]

Pakistan'ın Pencap eyaletinde güvenlik görevlilerine ait bir araca düzenlenen saldırıda 2 polis memuru, 2 istihbarat görevlisi ve bir muhbirin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Kalim Kureyşi, Rajanpur bölgesinde güvenlik görevlilerine ait bir aracın pusuya düşürüldüğünü belirtti.

Saldırıda 5 kişinin öldüğünü açıklayan Kureyşi, yaşamını yitirenlerin 2'sinin polis memuru, 2'sinin istihbarat görevlisi ve 1'inin muhbir olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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