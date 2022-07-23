Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'da düzenlenen operasyonda saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Kaynak: AA

Veziristan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da güvenlik güçleri 3 saldırganı etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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