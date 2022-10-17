Pakistan'da güvenlik güçleri 5 saldırganı etkisiz hale getirdi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 5 saldırganı etkisiz hale getirdi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Güvenlik yetkilileri, bu kişilerin birkaç gün önce bölgede gerçekleştirilen bombalı saldırının failleri olduğunu belirtti.
Mastung'da 14 Ekim'de yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
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