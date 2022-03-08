Pakistan'da güvenlik güçleri 7 saldırganı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Pakistan'da güvenlik güçleri 7 saldırganı etkisiz hale getirdi

08.03.2022 18:48
Pakistan'da güvenlik güçleri 7 saldırganı etkisiz hale getirdi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla 7 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla 7 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Turbat bölgesinde saldırganların gizlendiğine dair istihbarat alındığı ve bölgeye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 7 saldırganın etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

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Güvenlik güçleri, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da güvenlik güçleri 7 saldırganı etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da güvenlik güçleri 7 saldırganı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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