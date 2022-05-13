Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırı (2) - Son Dakika
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Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırı (2)

13.05.2022 07:54

Son dakika haberleri... Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de güvenlik güçlerini taşıyan bir aracın geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucunda yoldan geçen bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de güvenlik güçlerini taşıyan bir aracın geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucunda yoldan geçen bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yerel polis şefi Sajjad Khan'a göre, saldırı Karaçi'nin Saddar semtinde gerçekleşti.

Saldırıda yoldan geçen bir kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Khan, iki güvenlik mensubunun da yaralılar arasında olduğunu kaydetti.

Sajjad Khan, ayrıca olayda çok sayıda arabanın da zarar gördüğünü söyledi.

Bombalamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken Karaçi son yıllarda benzer saldırılara tanık oluyor.

Geçen ay da kentteki bir üniversite kampüsünde yaşanan intihar eyleminde üç Çinli öğretmen ve bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu adlı ayrılıkçı grup üstlenmişti.

Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırı (2)
Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırı (2)
Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırı (2)
Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırı (2)

YORUMLAR
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Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırı (2) - Son Dakika


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