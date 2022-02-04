Üye Girişi
Pakistan'da güvenlik güçleriyle çatışan 3 saldırgan öldürüldü - Son Dakika

Pakistan'da güvenlik güçleriyle çatışan 3 saldırgan öldürüldü

04.02.2022 21:11
Pakistan'da güvenlik güçleriyle çatışan 3 saldırgan öldürüldü

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Banjgur'da düzenlediği operasyonda çatışma çıktığı ve 3 saldırganın öldürüldüğü ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin operasyonu, silahlı kişilerin Banjgur ve Naushki'de 2 Şubat'ta orduya yönelik saldırılarının ardından düzenlendi.

Banjgur'da 2 Şubat'ta silahlı kişilerin güvenlik noktasına düzenlediği saldırıda 3 asker yaşamını yitirmiş, 3 saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Naushki'de ise saldırganların güvenlik kampına sızmaya çalışması sırasında yaşanan çatışmada 4 asker hayatını kaybetmiş, 9 saldırgan öldürülmüştü.

Belucistan Cumhuriyet Ordusu ile Birleşik Beluç Ordusu'nun birleşmesiyle geçen ay kurulan ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda saldırıları üstlenmişti.

Eyalete bağlı Kech bölgesinde geçen hafta bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 10 asker hayatını kaybetmişti.

Belucistan'daki ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

YORUMLAR
500

Güvenlik güçleri, Pakistan, Çatışma, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da güvenlik güçleriyle çatışan 3 saldırgan öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:48 Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
20:46 Büyükçekmece'de yapılan kazıdan yeni ayrıntılar geldi! Cesedi bulunan Murat Kartal kelepçeli gömülmüş
20:41 Son Dakika: Galatasaray, Aytaç Kara'yla yollarını resmen ayrıldı! İşte yeni takımı
20:27 Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 15 yaralı
19:51 Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 248 kişi vefat etti, 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi
19:48 Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş
19:34 Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi
19:25 David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor
18:58 Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 21:18:17. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da güvenlik güçleriyle çatışan 3 saldırgan öldürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement