Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Güvenlik Noktasına Saldırı: 6 Ölü

Pakistan'da Güvenlik Noktasına Saldırı: 6 Ölü

5 dakika önce

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir güvenlik noktasına yapılan silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'da Güvenlik Noktasına Saldırı: 6 Ölü, System.String[]
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir güvenlik noktasına yapılan silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Belucistan'ın Ziarat bölgesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin bilgileri paylaşan Ziarat Kaymakam Yardımcısı Kadir Bakş Pirkani, silahlı teröristlerin güvenlik noktasına ateş açtığını söyledi.

Güvenlik noktasındaki 6 askerin hepsinin yaşamını yitirdiğini belirten Pirkani, teröristlerin kaçtığını kaydetti.

Pirkani, bölgede polis ve askerin kaçan teröristleri arama çalışması başlattığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:19 Kaynak: AA

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