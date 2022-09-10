Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı - Son Dakika
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Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı

10.09.2022 09:36
Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı

Pakistan'da haftalardır süren şiddetli yağışlar sonucu, ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar, taştı.

Pakistan'da haftalardır süren şiddetli yağışlar sonucu, ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar, taştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Manchar Gölü'nün 25 Temmuz, 28 Ağustos ve 5 Eylül'deki fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda 25 Temmuz'da gölde bir farklılık göze çarpmazken 28 Ağustos ve 5 Eylül'dekilerde ise gölün yüzölçümünün genişlediği görüldü.

NASA yetkilileri, taşan gölde suyun akış yolu üzerindeki yüzlerce köyde yaşayan yaklaşık 100 bin kişinin, sel riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi ölmüştü.

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Kaynak: AA

Pakistan, Eylül, NASA, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı - Son Dakika

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