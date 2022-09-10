Fotoğraflarda 25 Temmuz'da gölde bir farklılık göze çarpmazken 28 Ağustos ve 5 Eylül'dekilerde ise gölün yüzölçümünün genişlediği görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı - Son Dakika

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