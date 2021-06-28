Pakistan'da halk korona virüs aşı merkezine akın etti - Son Dakika

Pakistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama programına hız verilirken halk aşılama merkezine akın etti.

Pakistan'da korona virüs salgını ile mücadelede aşılama kampanyasına hız verildi. Yurtdışına çıkmak isteyen Pakistanlılar, korona virüs aşısı yaptırmak için başkent İslamabad'da bulunan aşılama merkezine akın etti. Merkezin içerisine girmek isteyen halk, aşılama merkezinin ana kapısına zarar verdi. Aşılama sırası beklemeyen halka müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. İki güvenlik görevlisinin yaralandığı olayın ardından aşılama programına ara verildi. Aşılama merkezinin kapılarını kapatmasının ardından öfkeli kalabalık yönetimi protesto etti. Aşılama merkezi yöneticileri protestocuları dağıtmak için polisten yardım istedi.

(Abid Mazhar/İHA)