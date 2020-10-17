Pakistan'da halkın çoğunluğu Kovid-19 önlemlerine ilgisiz - Son Dakika

MUHAMMET NAZIM TAŞCI/MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda artmaya başladığı Pakistan'da halkın büyük bir kısmı hükümetin salgınla ilgili önlemlerine uymuyor.

Başta başkent İslamabad olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde halkın çoğu maske takmıyor, el dezenfektanı kullanmıyor ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor.

Alışveriş merkezleri, hastaneler ve devlet daireleri gibi maske takmanın zorunlu olduğu yerlerde söz konusu önlemleri takip eden Pakistanlılar, çarşı, pazar, park ve bunun gibi açık alanlarda ise bu uygulamaları göz ardı ediyor.

Birçok kişi virüsün Pakistan'da bittiği düşüncesiyle söz konusu kuralları takip etmenin gerekli olmadığını düşünüyor.

Rawalpindi'de yaşayan Talaq Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un varlığına inanmadığını belirterek, "Koronavirüs sadece söylenti ve zihinsel bir rahatsızlık vermedir. Kovid-19 yoktur." ifadelerini kullandı.

Esnaf Azhar Ahmed ise Kovid-19'un varlığına dünyanın diğer ülkelerinde de var olduğu gerekçesiyle inandığını dile getirerek, "Kovid-19 eğer sadece Pakistan'da olsaydı inanmazdık. Suudi Arabistan'da var. Mekke ve Medine ziyaretlere kapandı. Bu yüzden koronavirüsün var olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Ahmed, halkın maske kullanmadığını ve ilgili önlemlere uymadığını vurgulayarak, "Herkes maske kullanmak ve kendi önlemini almak zorunda. Kovid-19 henüz bitmedi ve devam etmekte, bunu kabul etmemiz gerekiyor." dedi.

Test sayısı düşük

Pakistan'da Kovid-19 vakaları 322 bini aşarken, şimdiye dek 6 bin 600'ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede eylül ayının başlarında 200'ün altına düşen günlük vaka sayısı, son haftalarda yeniden 600-800 bandına yükseldi.

Öte yandan, Pakistan'da, 222 milyonluk nüfusa rağmen toplam 4 milyon test yapılması Kovid-19'un gerçek durumuna ilişkin şüphelere yol açıyor.

"Vakalar artıyor"

Uzmanlar, son haftalarda artan vakaların önlemlere olan ilgisizlik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığını düşünüyor.

Pakistan Kızılayı Corona Care Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Muhammed Saim bin Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mart ayından bu yana Kovid-19'la mücadele ediyorum. Bu hastanede en üst sayıda Kovid-19 hastasına mayıs ve haziran aylarında şahit olduk. Ağustos ve eylülde vakalarda hızlı bir düşüş gördük. Dün, ülkedeki testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 2,37 olarak görüldü. Bu oran en son vakaların azaldığına şahit olduğumuz ağustos ayında bu şekildeydi." diye konuştu.

Said, söz konusu artışın birçok sebebi olabileceğini ifade ederek, "Fakat bana göre 2 önemli faktör söz konusu. Bunlardan birisi halkın hükümetin belirlediği Kovid-19 önlemlerine uymakta isteksiz olması. İkincisi ise kışın gelmesi ve havaların soğumaya başlaması gibi çevresel faktörler." şeklinde konuştu.

Pakistan halkının Kovid-19'un mayıs ve haziran aylarında nasıl yaşandığını unuttuğunu belirten Said, "O zamanlar sokağa çıkma yasağı vardı ve insanlar Kovid-19'dan korkuyor ve gerekli tedbirleri takip ediyordu. Fakat şu anda halk bu önlemleri takip etmiyor, kimse maske takmıyor, camilerde bile namaz kılanlar arasında olması gereken mesafe bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Said, önceden her yerde bulunan dezenfektanların bugün restoran masalarında veya alışveriş merkezi girişlerinde yer almadığını aktararak, "Bu bence Kovid-19 vakalarının artmasının sebeplerinden bir tanesi. Halkımız ilgili sağlık protokollerini takip etmiyor. Üç önemli kural var. Bunlar el temizliği, sosyal mesafe ve maske takma. Bunları takip etmenin çok zor olduğunu düşünmüyorum." dedi.