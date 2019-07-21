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Pakistan'da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı

42 dakika önce

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastane yakınında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastane yakınında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han kentinde bir hastane yakınında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4'ü polis, 3'ü sivil 7 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle hastanenin acil servis bölümünün bir kısmının tahrip olduğu ve tahliye edildiği öğrenildi. Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Yerel kaynaklar, intihar bombacısının bir kadın olduğunu açıkladı Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamadan önce güvenlik noktasında silahlı saldırganlar tarafından 2 polisin öldürüldüğü belirtildi. Saldırıyı "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) örgütü üstlendi.
(İHA)
Pakistan'da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı
Pakistan, Hayber, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:35 Kaynak: İHA
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