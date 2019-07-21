Pakistan'da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı
42 dakika önce
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastane yakınında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Pakistan Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:35 Kaynak: İHA
'ın Hayber
Pahtunhva eyaletinde bir hastane yakınında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera
İsmail Han
kentinde bir hastane yakınında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4'ü polis, 3'ü sivil 7 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle hastanenin acil servis bölümünün bir kısmının tahrip olduğu ve tahliye edildiği öğrenildi. Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Yerel kaynaklar, intihar bombacısının bir kadın olduğunu açıkladı Polis
tarafından yapılan açıklamada, patlamadan önce güvenlik noktasında silahlı saldırganlar tarafından 2 polisin öldürüldüğü belirtildi. Saldırıyı "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) örgütü üstlendi.
(İHA)
İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak Trump, Türkiye'yi konuşmak için bütün Cumhuriyetçi Senatörleri toplantıya çağırdı Emniyet Müdürü Çalışkan: 15 Temmuz gecesi canlı yayına bağlanmak için bekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz