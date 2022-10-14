Pakistan'da hastanenin çatısında çürümeye yüz tutmuş cesetler bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da hastanenin çatısında çürümeye yüz tutmuş cesetler bulundu

14.10.2022 15:32
Pakistan'da hastanenin çatısında çürümeye yüz tutmuş cesetler bulundu

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Multan şehrinde hastanenin çatısında çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan vücudu parçaları bulundu.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Multan şehrinde hastanenin çatısında çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan vücudu parçaları bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Multan'daki "Nishtar" isimli hastanenin çatısında bulunan cesetlere ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılması üzerine yetkililer, çürümeye yüz tutmuş ceset ve insan vücudu parçalarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanenin çatısında yüzlerce ceset ve insan vücudu parçasının bulunduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada tepki

Dawn gazetesindeki haberde söz konusu cesetlerin tıp öğrencileri tarafından tıbbi deneyler için kullanıldığı belirtildi.

Geo News televizyonunda ise hastanenin morgundaki 5 dondurucu üniteden sadece birinin çalışır vaziyette olduğu ve bu durumun yıllardır sürdüğü aktarıldı.

Olayın açığa çıkması çok sayıda kişinin de tepkisini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, insani olmayan bu davranışın sorumlularının en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.

YORUMLAR
500
Pakistanlı firmalar Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na katıldı Pakistanlı firmalar Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na katıldı Pakistan Ticaret Bakanı: Komşularımızla İlişkileri Derinleştirmeye Kararlıyız Pakistan Ticaret Bakanı: Komşularımızla İlişkileri Derinleştirmeye Kararlıyız
Kaynak: AA

Pakistan, Multan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da hastanenin çatısında çürümeye yüz tutmuş cesetler bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turist seyahat yaparsın
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
15:01 Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı...
14:56 İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü
14:33 Yunanistan bu olayı konuşuyor: 53 yaşındaki adam, 12 yaşındaki kıza tecavüz edip zorla fuhuş yaptırdı, anne de istismara ortak olduğu için gözaltında
14:26 "Annem istiyor diye evlendim" diyen Yonca Evcimik'ten çocuk itirafı: Hayattaki görevim anne olmak değil
14:22 Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı
14:20 Eski sevgilisinin öldürdüğü kadını daha önce de vurduğu ortaya çıktı
14:09 Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 15:51:33. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da hastanenin çatısında çürümeye yüz tutmuş cesetler bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement