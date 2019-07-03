Son Dakika Haberleri: Pakistan'da havaalanında silahlı saldırı: 2 ölü
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Pakistan'da havaalanında silahlı saldırı: 2 ölü

34 dakika önce

Pakistan'ın Lahor şehrindeki havaalanının bekleme salonunda silahla ateş açan bir şahıs 2 kişiyi öldürdü.

Pakistan'da havaalanında silahlı saldırı: 2 ölü, System.String[]
Pakistan'ın Lahor şehrindeki havaalanının bekleme salonunda silahla ateş açan bir şahıs 2 kişiyi öldürdü.

Pakistan'ın Lahor şehrindeki havaalanında yaşanan olayda silahlı bir şahıs 2 kişiyi öldürdü. Olaydan sonra Lahor Havaalanı'na araç girişi durduruldu. Silah sesleri duyulduktan sonra havaalanında büyük panik yaşandı. Bekleme salonunda yaşanan olay sonrasında saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı saldırganın havaalanına taksi ile geldiği, saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin Umre ziyaretinden yeni döndüğü bildirildi. Olayın kişisel bir durumdan kaynaklandığı düşünülüyor. - LAHOR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:09 Kaynak: İHA
Pakistan, Lahor, 3. Sayfa
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