Pakistan'da havai fişek gösterileri 16 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da havai fişek gösterileri 16 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Pakistan'da havai fişek gösterileri 16 kişiyi yaraladı

6 saat önce

Pakistan'da yeni yılı kutlamak için düzenlenen havai fişek gösterileri 16 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Pakistan'da havai fişek gösterileri 16 kişiyi yaraladı, System.String[]

Pakistan'da yeni yılı kutlamak için düzenlenen havai fişek gösterileri 16 kişinin yaralanmasına neden oldu.


Pakistan, 2020 yılını kutlamak için havai fişek gösterileri düzenledi. Karaçi, Lahor ve İslamabad başta olmak üzere ülke genelinde geleneksel hale gelen havai fişek gösterileri gökyüzünü aydınlattı. Havai fişek gösterilerini izlemek için sokağa dökülen Pakistanlılar ise tedbirsizlik sonucu yaralandı. Polis, 16 kişinin yaralandığını ve yaralıların tedavisinin hastanelerde sürdüğünü aktardı. - KARAÇİ

Pakistan, Karaçi, Lahor, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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