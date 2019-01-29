Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Havan Mermisi Bir Aileyi Yok Etti

Pakistan'da Havan Mermisi Bir Aileyi Yok Etti

33 dakika önce

İSLAMABAD AA) - Pakistan'da bir evde patlayan havan mermisi 6 kişilik aileyi yok etti.

Pakistan'da Havan Mermisi Bir Aileyi Yok Etti, System.String[]
İSLAMABAD AA) - Pakistan'da bir evde patlayan havan mermisi 6 kişilik aileyi yok etti.

Pakistan'ın kuzeyindeki Bannu kentinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan polis yetkilisi Yasir Afridi, patlamanın bir karakolun yakınındaki evde yaşandığını söyledi.

Hayber Pahtunhva eyalet polisi sözcüsü Vakar Han da 60 milimetre çapındaki merminin patlaması sonucu anne, baba ve 4 çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetti.

Merminin dışarıdan mı atıldığı yoksa evde mi bulunduğuna ilişkin bir bilgiye henüz ulaşamadıklarını ifade eden Han, evde ve çevresinde başka mermiler olması ihtimaline karşı bölgeye bomba imha uzmanlarının gönderildiğini söyledi.

Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin tuzakladığı ya da attıkları ancak infilak etmemiş patlayıcılar sık sık can alıyor.

Eyalette ekim ayında da küçük yaşlardaki 5 kardeş, buldukları havan mermisiyle oynarken yaşanan patlama sonucu hayatını kaybetmişti.

Geçmiş yıllarda ise Yukarı Dir bölgesinde bir anne ve kızı, buldukları el bombasının patlaması sonucu yaşamını yitirmişti. Bombanın kız çocuğu tarafından bulunduğu ve oyuncak sanılarak eve getirildiği belirtilmişti.

Diğer bir olayda ise hurdalıkta bir el bombası bulan beş kardeş, bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Han, Hayber, Pakistan, Güncel
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