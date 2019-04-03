Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Hayvanat Bahçesinin Duvarları Vahşi Hayvanların Resimleriyle Süslendi

Pakistan'da Hayvanat Bahçesinin Duvarları Vahşi Hayvanların Resimleriyle Süslendi

1 saat önce

Pakistan'ın Karaçi kentinin en büyük hayvanat bahçesinin duvarları vahşi doğa hayvanlarının çizimleriyle süslendi.

Pakistan'da Hayvanat Bahçesinin Duvarları Vahşi Hayvanların Resimleriyle Süslendi, System.String[]
Pakistan'ın Karaçi kentinin en büyük hayvanat bahçesinin duvarları vahşi doğa hayvanlarının çizimleriyle süslendi. Ortaya ise renkli çalışmalar çıktı.

Pakistanlı sanatçı Muhamad Ramzan, Pakistan'ın Karaçi kentinin en büyük hayvanat bahçesinin duvarlarını vahşi hayvanların çizimleriyle resmetti. Karaçi Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesini yeniden düzenleme kararı çerçevesinde yapılan çalışma sonucu ortaya rengarenk tablolar çıktı. "Karaçi'nin yeniden şekillenmiş duvarları" projesi adı altında yapılan çalışmanın amacının hayvanat bahçesinin dış duvarlarına daha pozitif bir görünüm kazandırmak olduğu kaydedildi.

Resim çalışmalarının yanı sıra hayvanat bahçesinin tabelaları ve bilgilendirme panoları da yeniden düzenlenecek. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:55 Kaynak: İHA

Karaçi, Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunç Soyer Sözümü Tuttu! En Düşük Oyu Aldığı Mahalleyi Ziyaret Etti Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:35:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Hayvanat Bahçesinin Duvarları Vahşi Hayvanların Resimleriyle Süslendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]