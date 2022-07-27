Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi

27.07.2022 17:27
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi

Pakistan'da haziran ortasından bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi.

Pakistan'da haziran ortasından bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, son 24 saatte şiddetli yağışlar sebebiyle Pencap'ta 10, Gilgit-Baltistan'da 8, Azad Cammu Keşmir'de 5 ve Sindh ve Hayber Pahtunhva'da 4'er kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, 14 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 343'e çıktığını belirtti.

Ülke genelinde yaklaşık 6 haftadır etkili yağışlarda 8 bin 623 ev hasar gördü. Bunlardan 3 bin 313'ü tamamen yıkıldı.

Belucistan ve Azad Cammu Keşmir'de 1500'ün üzerinde çiftlik hayvanı telef oldu.

Ketta ile Karaçi arasındaki kara yolunun sular altında kalan 5 kilometrelik kısmında çalışmalar sürüyor. Söz konusu kara yolu 2 gündür trafiğe kapalı durumda.

Ülkenin birçok şehrindeki arama kurtarma faaliyetlerine Pakistan ordusu helikopter ve botlarla destek veriyor.

Ülkede son 6 haftada etkili olan yağışlarda Belucistan'da 104, Sindh'te 88, Hayber Pahtunhva'da 67 ve Pencap eyaletinde 71 kişi hayatını kaybetti. Gilgit-Baltisan bölgesinde 8 ve Azad Jammu Keşmir'de de 5 kişi öldü.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi - Son Dakika
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