Pakistan'da helikopter kazasında 4 asker öldü - Son Dakika

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde Pakistan ordusuna ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2'si pilot 4 asker hayatını kaybetti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Skardu'da şehit olan bir askerin cenazesini alan helikopterin havalandıktan bir süre sonra Minimarg bölgesinde teknik sebeplerden dolayı düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterde bulunan 2'si pilot 4 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Nisan'da Pencap eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 2 pilot ölmüştü.