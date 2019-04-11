Pakistan'da Hindu Kız Kardeşlerin İsteyerek Müslüman Olduğu Kararı

Pakistan'da İslamabad Yüksek Mahkemesi, ülkede tartışmalara neden olan ve Müslüman erkeklerle evlenen Hindu kız kardeşlerin zorla Müslüman olmadığına hükmetti.

Pakistan'da İslamabad Yüksek Mahkemesi, ülkede tartışmalara neden olan ve Müslüman erkeklerle evlenen Hindu kız kardeşlerin zorla Müslüman olmadığına hükmetti.



Pakistan yerel basınında çıkan habere göre, biri 18, diğeri 19 yaşındaki iki kız kardeş Asya ve Nadya ile Müslüman eşlerinin 25 Mart'ta verdiği dilekçeyi inceleyen İslamabad Yüksek Mahkemesi, kız kardeşlerin Müslümanlığı zorla seçmediğine hükmetti ve eşleriyle yaşamalarına izin verdi.



Yapılan tıbbi incelemenin kızların yaşlarının 18 ve 19 olduğunu doğruladığı ifade edildi.



Geçen ay sosyal medyada babaları ve erkek kardeşlerinin, reşit olmadıkları, kaçırıldıkları, zorla din değiştirdikleri ve Müslüman erkeklerle evlendikleri yönündeki iddialarını içeren videolar üzerine kız kardeşler ve eşleri, İslamabad Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.



Kız kardeşlerin kendi özgür iradeleriyle Müslüman olmayı seçtiklerini ve evlendiklerini dile getirdiği videolar da sosyal medyada paylaşılmıştı.



Mahkeme geçen ay sonunda kız kardeşlerin resmi makamların koruması altına alınması kararı vermişti.



İslamabad Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Athar Minallah, iddiaların soruşturulması için Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, önde gelen Müslüman din adamı Müftü Taci Osmani, Pakistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mehdi Hasan, Kadının Statüsü Ulusal Komisyonu Başkanı Havar Mümtaz, tecrübeli gazeteci ve insan hakları eylemcisi I.A. Rehman'dan oluşan 5 kişilik bir komisyon kurmuştu.



Kızların, Pakistan'ın güneyinde Sindh'deki evlerinden 20 Mart'ta ayrılarak Müslüman erkeklerle evlenmek üzere Pencap eyaletine gittiği ifade ediliyordu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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