Pakistan'da Hint filmlerine yasak getirildi
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Pakistan Başbakanlık Bilgi ve Yayıncılık Özel Asistanı Firdous Ashiq Awan, ülkedeki sinemalarda Hint filmlerinin gösteriminin yasaklandığını bildirdi.
Pakistan Başbakanlık Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:18 Kaynak: İHA
Bilgi ve Yayıncılık Özel Asistanı Firdous Ashiq Awan, ülkedeki sinemalarda Hint filmlerinin gösteriminin yasaklandığını bildirdi. Hindistan
ile Pakistan'ın aralarındaki diplomatik bağları azaltmaya karar vermesinden bir gün sonra, Pakistan tarafından Hint filmlerine yasak getirildi. Başbakanlık Bilgi ve Yayıncılık Özel Asistanı Firdous Ashiq Awan, parlamento binası önünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, ülkedeki sinemalarda Hindistan filmi gösterilmeyeceğini söyledi. Awan, Keşmir'de medya ve diğer bilgi kaynaklarının tamamen yasaklandığını bildirdi. Pakistan medyasında çıkan haberlerde, ülkede Hindistan'a ait her türlü kültürel içeriğin yasaklanması için bir politika oluşturulduğu bilgisi yer aldı.
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