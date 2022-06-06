Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi

06.06.2022 21:46
Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi

Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma'nın dün İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmesinin ardından Pakistan'da Jamiat Ulema Islam-Fazal (JUI-F) partisinin destekçileri sokağa inerek Hindistan'ı protesto etti.

Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma'nın dün İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmesinin ardından Pakistan'da Jamiat Ulema Islam-Fazal (JUI-F) partisinin destekçileri sokağa inerek Hindistan'ı protesto etti.

Hintli siyasinin dün İslam dinine ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret etmesinin ardından Pakistan'ın Karaçi kentinde Jamiat Ulema Islam-Fazal (JUI-F) partisinin destekçileri sokağa inerek Hindistan'ı protesto etti. Göstericiler, ellerinde pankartlarla ve Hindistan karşıtı sloganlar attı.

Hindistan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağırıldığı ve söz konusu hareketin kınandığı belirtildi. Açıklamada, "Kendisine bu sözlerin kesinlikle kabul edilemez olduğu ve sadece Pakistan halkının değil, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını derinden incittiği söylendi" denildi.

Açıklamada ayrıca, Hindistan Maslahatgüzarı'na Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi'nin (BJP) söz konusu siyasilere karşı aldığı gecikmiş ve yersiz disiplin cezalarını esefle karşıladığını ve bu eylemlerin Müslümanların çektiği acıyı dindiremeyeceğinin iletildiği aktarıldı.

BJP Sözcüsü Nupur Sharma, katıldığı bir televizyon programında İslam dinine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselama ve eşi Hz. Ayşe'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış, BJP, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle dün Sharma'yı görevden ihraç etmişti. - KARAÇİ

Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi
Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi

YORUMLAR
500
Arap dünyasından Hindistan'daki 'Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlara' tepki Arap dünyasından Hindistan'daki 'Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlara' tepki Pakistan Başbakanı Şerif, 'Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımları' kınadı Pakistan Başbakanı Şerif, 'Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımları' kınadı
Kaynak: İHA

Hz Muhammed, Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
21:14 Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 21:59:45. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement