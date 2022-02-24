İSLAMABAD - Pakistan'da Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla seminer düzenlendi - Son Dakika

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle seminer yapıldı.

Başkentteki "İslamabad Kulüp'te" gerçekleştirilen etkinlik, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçiliği ve düşünce kuruluşu Müslüman Enstitüsü tarafından organize edildi.

Etkinliğe, Pakistan Ekonomik İlişkiler Bakanı Ömer Eyüp Han, Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanlığı Seyid Fakhar İmam, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Müslüman Enstitüsü Başkanı Sahipzade Sultan Ahmed Ali ve davetliler katıldı.

Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, Hocalı katliamının Batı medeniyeti ve milyarlarca insanın gözü önünde gerçekleştirildiğini belirterek, insan hakları ve demokrasi konusunda nutuk çeken ülkelerden son 30 senedir bir şey duymadıklarını söyledi.

Batılıların Dağlık Karabağ'ı dondurulmuş bir çatışma olarak nitelendirdiklerini anımsatan Yurdakul, dünya genelindeki Türk ve Müslümanlar için bunun dondurulmadığını ifade etti.

Dağlık Karabağ konusunda onlarca toplantı ve görüşmeler yapıldığını hatırlatan Yurdakul, meseleye taraf olanların aceleci ve adalet taraftarı olmadığını dile getirdi.

Yurdakul, Azerbaycan'ın haklı duruşu ve uluslararası hukuk çerçevesinde işgal altındaki topraklarını kurtardığını ifade ederek, bunun övgüye değer olduğunu ve Dağlık Karabağ meselesinin dondurulmuş bir çatışma olmaktan çıktığını kaydetti.

Türkiye ve Pakistan'a teşekkür

Farhadov ise Hocalı'da katledilenleri asla unutmadıklarını ve suçluları adaletin önüne getirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Hocalı'da yapılanların sadece Azerbaycanlılara karşı değil insanlığa karşı gerçekleştirildiğini ifade eden Farhadov, bunu sivillere yönelik işlenen savaş suçu olarak nitelendirdi.

Uluslararası topluma Pakistan ve Türkiye gibi suçluları adaletin önüne getirmek için ellerinden geleni yapmaları konusunda çağrıda bulunan Farhadov, Türkiye ve Pakistan'a verdikleri destek için teşekkür etti.

Hocalı 20. yüzyılın unutulmaz trajedisi

Müslüman Enstitüsü Başkanı Ali, Ermeni ulusalcılarının son 200 yıldır Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik politikası takip ettiklerini vurgulayarak, Ermenistan'ın binlerce masum kişiyi öldürdüğünü ve yüz binlerce Azerbaycanlıyı kendi ata topraklarından sürdüğünü anımsattı.

Hocalı soykırımının 20. yüzyılın unutulmaz trajedilerinden biri olduğunu belirten Ali, bu soykırımın insanlığa karşı bir suç olduğuna işaret etti.

Pakistan Ekonomik İlişkiler Bakanı Han ise Hocalı'da yaşananların her gün Cammu Keşmir'de de yaşandığını kaydetti.