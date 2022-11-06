Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın konuşmalarına getirilen yayın yasağı kaldırıldı - Son Dakika
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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın konuşmalarına getirilen yayın yasağı kaldırıldı

06.11.2022 11:48

Pakistan hükümeti, Elektronik Medya Düzenleme Otoritesinin (PEMRA) 'devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu' gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han'ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasağı kaldırdı.

PEMRA'dan dün yapılan açıklamada, Han'ın konuşmalarının ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayımlanmasının yasaklandığı belirtilmişti. Açıklamada, Han'ın konuşmalarında "Devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu" kaydedilerek, bu içeriklerin yayımlanmasının kamu düzenini bozabileceği, halk arasında nefret oluşturabileceği bildirilmişti.

YASAK KALDIRILDI

Ülkede eleştirilere sebep olan uygulama Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb'in, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Han'a yönelik yayın yasağı kararının, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatı doğrultusunda kaldırıldığını duyurdu.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSAN AYINDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

HAN, SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı. Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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