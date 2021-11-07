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Pakistan'da hükümet, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisine yönelik yasağı kaldırdı - Son Dakika

Pakistan'da hükümet, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisine yönelik yasağı kaldırdı

07.11.2021 20:47
Pakistan'da hükümet, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisine yönelik yasağı kaldırdı

Pakistan'da hükümetin, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisine (TLP) terörle mücadele yasası kapsamında nisanda getirdiği yasağı kaldırdığı bildirildi.

Pakistan'da hükümetin, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisine (TLP) terörle mücadele yasası kapsamında nisanda getirdiği yasağı kaldırdığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığının TLP üzerindeki yasağın kaldırılmasına ilişkin teklifi, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Bakanlığın kabineye sunduğu teklifte, "TLP'nin verdiği güvence ve garanti ile daha büyük ulusal çıkarların göz önünde bulundurulduğu" ifadeleri dikkati çekti.

Öte yandan, 12 Nisan'da gözaltına alınan TLP lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılıp bırakılmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Mahkeme, 9 Ekim'de TLP lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar vermiş, Pencap hükümeti ise bu karara itiraz ederek temyize gitmişti.

TLP, 22 Ekim'de liderlerinin serbest bırakılması ve Fransa Büyükelçisinin ülkeden gönderilmesi için Lahor'dan başkent İslamabad'a yürüyüş düzenlemeye karar vermişti. TLP ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda en az 7 polis hayatını kaybetmişti. TLP liderleri ise 4 üyelerinin öldüğünü öne sürmüştü.

10 gün süren protestoların ardından 31 Ekim'de hükümet ile TLP arasında anlaşmaya varıldığı duyurulmuş ancak anlaşma içeriği kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

Bu anlaşmanın ardından, basında, Pencap hükümetinin 800'ün üzerinde TLP mensubunu serbest bıraktığı iddia edilmişti.

TLP şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemiyle adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı.

TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenilen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da hükümet, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisine yönelik yasağı kaldırdı - Son Dakika


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