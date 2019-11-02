Son Dakika Haberleri: Pakistan'da hükümete istifa için iki gün süre veren muhalefet seçenekleri tartıştı
Son Dakika Dünya Pakistan'da hükümete istifa için iki gün süre veren muhalefet seçenekleri tartıştı

Pakistan'da hükümete istifa için iki gün süre veren muhalefet seçenekleri tartıştı

6 saat önce

Pakistan'da muhalefet partileri, başlattıkları Azadi March'ın (Özgürlük Yürüyüşü) ardından yeni stratejilerini belirlemek üzere yapılan toplantıda meclisten toplu istifa, ülke çapında grev ve iş yerlerini kapatma seçeneklerinin tartışıldığını açıkladı.

Pakistan'da hükümete istifa için iki gün süre veren muhalefet seçenekleri tartıştı, System.String[]

Pakistan'da muhalefet partileri, başlattıkları Azadi March'ın (Özgürlük Yürüyüşü) ardından yeni stratejilerini belirlemek üzere yapılan toplantıda meclisten toplu istifa, ülke çapında grev ve iş yerlerini kapatma seçeneklerinin tartışıldığını açıkladı.


Ülkenin önde gelen 4 muhalefet partisi, bugün yaptıkları toplantıda ülke çapında 5, başkent İslamabad'da ise 2. gününe giren Özgürlük Yürüyüşü'nün yeni stratejisini belirlemek üzere toplandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:08 
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