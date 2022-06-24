Pakistan'da hükumetten büyük ölçekli endüstrilere ek vergi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, artan enflasyon karşısında yoksul kesimi desteklemek için büyük ölçekli endüstrilere yüzde 10 ek vergi getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, ekonomi heyetiyle görüştükten sonra televizyonlardan büyük ölçekli endüstrilere getirecekleri "yoksulluğun azaltılması vergisi" ile ilgili açıklama yaptı.

Şerif, artan enflasyon karşısında yoksul kesimi desteklemek için büyük ölçekli endüstrilere yüzde 10 ek vergi getirmeyi planladıklarını söyledi.

Uygulama, aralarında çimento, demir, şeker, petrol ve gaz, gübre, banka, otomobil, tütün, tekstil, kimyasal, hava yolu ve içeceklerin bulunduğu büyük ölçekli endüstriler için geçerli olacak.

Başbakan Şerif ayrıca yıllık geliri 150 milyon rupiden fazla olanlar için yüzde bir, 200 milyon rupiden fazla olanlar için yüzde iki, 250 milyon rupiden fazla olanlar için yüzde üç ve 300 milyon rupiden fazla olanlar için yüzde dört vergi konulduğunu belirtti.

Bütçedeki bu adımların fakirlerin üstündeki yükün azaltılması için atıldığını ifade eden Şerif, zenginlerin üzerlerine düşeni yapacağını kaydetti.

Şerif'in açıklamalarının ardından Pakistan Borsasında dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 9 düşüş yaşandı.