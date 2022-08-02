Pakistan'da içinde bir korgeneralin de bulunduğu helikopterin düştüğü açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da içinde bir korgeneralin de bulunduğu helikopterin düştüğü açıklandı

02.08.2022 13:35
Pakistan'da içinde bir korgeneralin de bulunduğu helikopterin düştüğü açıklandı

Pakistan'da, içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan ve dün kaybolan askeri helikopterin düştüğü, kazada kurtulan olmadığı bildirildi.

Pakistan'da, içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan ve dün kaybolan askeri helikopterin düştüğü, kazada kurtulan olmadığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, içerisinde bir grup askerin bulunduğu Belucistan'dan Karaçi'ye hareket eden ve daha sonra haber alınamayan askeri helikopterin Lasbela bölgesinde düştüğünü belirtti.

Yetkililer, Sakran kasabasındaki polis merkezine 7-8 kilometre uzaklıkta dağlık bir bölgeye düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada da aralarında Korgeneral Ali'nin de bulunduğu 6 askeri personelin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için dün bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirmişti. Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması üzerine, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.?????

YORUMLAR
500
Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor
Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da içinde bir korgeneralin de bulunduğu helikopterin düştüğü açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
13:10 Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:36 Kayseri'de kan donduran olay! Dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı halde ceset buldular
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 13:43:20. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da içinde bir korgeneralin de bulunduğu helikopterin düştüğü açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement