Yapılan incelemenin ardından aralarında Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 askeri taşıyan helikopter Karaçi 'ye doğru hareket etti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Pakistan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor - Son Dakika

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