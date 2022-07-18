Pakistan'da içinde 70 kişinin olduğu bot alabora oldu: 19 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Punjap eyaletindeki Sadiqabad kentinde bulunan Indus Nehri'nde içinde 60 ila 70 yolcunun bulunduğu bot alabora oldu.

35 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri en az 19 kadının boğularak hayatını kaybettiğini, en az 35 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

KAYIP KİŞİLER İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alabora olan botun, Kharor'dan Machka'ya giden bir düğün konvoyuna ait olduğu öğrenildi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.