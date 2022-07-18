Pakistan'da içinde 70 kişinin olduğu bot alabora oldu: 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da içinde 70 kişinin olduğu bot alabora oldu: 19 kişi hayatını kaybetti

18.07.2022 17:45

Pakistan'da Indus Nehri'nde seyahat eden ve içinde 70 kişinin bulunduğu düğün konvoyuna ait olan bot alabora oldu. Yaşanan feci olayda 19 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de kurtarıldı. Kazada kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Pakistan'ın Punjap eyaletindeki Sadiqabad kentinde bulunan Indus Nehri'nde içinde 60 ila 70 yolcunun bulunduğu bot alabora oldu.

35 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri en az 19 kadının boğularak hayatını kaybettiğini, en az 35 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

KAYIP KİŞİLER İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alabora olan botun, Kharor'dan Machka'ya giden bir düğün konvoyuna ait olduğu öğrenildi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

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Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu 19 kişi öldü Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu 19 kişi öldü Son dakika... Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü Son dakika... Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü
Kaynak: İHA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da içinde 70 kişinin olduğu bot alabora oldu: 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da içinde 70 kişinin olduğu bot alabora oldu: 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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