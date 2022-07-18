Pakistan'ın Punjap eyaletindeki Sadiqabad kentinde bulunan Indus Nehri'nde içinde 60 ila 70 yolcunun bulunduğu bot alabora oldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri en az 19 kadının boğularak hayatını kaybettiğini, en az 35 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.
Alabora olan botun, Kharor'dan Machka'ya giden bir düğün konvoyuna ait olduğu öğrenildi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da içinde 70 kişinin olduğu bot alabora oldu: 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika