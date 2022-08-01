Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor - Son Dakika
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Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor

01.08.2022 21:45
Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor

Pakistan'da içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopterden 6 saattir haber alınamıyor.

Pakistan'da içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopterden 6 saattir haber alınamıyor.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından aralarında Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 askeri taşıyan helikopter Karaçi'ye doğru hareket etti.

Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması üzerine, arama kurtarma çalışması başlattı.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, helikopterin kaybolmasını "endişe verici" olarak nitelendirdi.

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Kaynak: AA

Pakistan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor - Son Dakika
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