Pakistan'da İçişleri Bakanı hakkında "terör suçlaması"yla işlem başlatıldı

Pakistan'da İçişleri Bakanı Rana Sanaullah hakkında terör suçlaması ve devlet işlerine müdahale ile ilgili işlem başlatıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap eyaletinin Gujrat şehrinde bir vatandaş, İçişleri Bakanı Sanaullah hakkında suç duyurusunda bulundu.

İsmi açıklanmayan kişi, Sanaullah'ın 15 Nisan 2021 ve 29 Ocak 2022 tarihlerinde yaptığı açıklamalarda Pencap'ta görevli polislerin çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini ve yargının işlemesine engel olacağını söylediğini belirtti.

Sanaullah hakkında terör suçlaması ve devlet işlerine müdahale ile ilgili işlem başlatıldı. Söz konusu işlemde, Sanaullah'ın açıklamasının yargı, yetkililer, polis, bürokrasi ve ulus içerisinde korku ve teröre sebep olduğuna işaret edildi.

"Gözaltına alınacak" vurgusu

Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) üst düzey isimlerinden Munis Elahi ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(Rana Sanaullah) Sen, İmran Han'a karşı sahte davalar başlattın. Şimdi Pakistan halkı sana karşı gerçek bir dava açtı." ifadelerini kullandı.

Elahi, İçişleri Bakanı Sanaullah'ın yakında gözaltına alınacağını kaydetti.

Pencap eyaletini, İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi, ittifak kurduğu PML-Q ile birlikte yönetiyor.

Han hakkında işlem başlatılmıştı

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem başlatılmıştı.