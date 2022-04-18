Pakistan'da İftar Vakti - Son Dakika
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Pakistan'da İftar Vakti

18.04.2022 16:43
Pakistan'da İftar Vakti

İSLAMABAD, 18 Nisan (Xinhua) Pakistan'da Kovid-19 pandemisi etkisini kaybederken Ramazan ayına ve iftara özgü geleneksel ziyafetler ve keyifler de ülkeye geri geldi.

İSLAMABAD, 18 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'da Kovid-19 pandemisi etkisini kaybederken Ramazan ayına ve iftara özgü geleneksel ziyafetler ve keyifler de ülkeye geri geldi.

Pakistan'da <a class='keyword-sd' href='/iftar/' title='İftar'>İftar</a> Vakti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ramazan'da yol kenarına kurulan bir iftar sofrasında bir kişi iftar için yemek dağıtıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'da İftar Vakti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ramazan'da yol kenarına kurulan bir iftar sofrasında bir kişi yemekleri ayarlıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'da İftar Vakti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ramazan'da yol kenarına kurulan bir iftar sofrasında oruç açan insanlar, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'da İftar Vakti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ramazan'da yol kenarına kurulan bir iftar sofrasında gönüllüler yiyecekleri hazırlıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'da İftar Vakti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir iftar sofrası, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'da İftar Vakti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ramazan'da yol kenarına kurulan bir iftar sofrasında gönüllüler içecekleri hazırlıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'da İftar Vakti
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Pakistan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Pakistan'da İftar Vakti - Son Dakika


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