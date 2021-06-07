Kaza Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ekspres tren raydan çıktı. Kısa süre sonra bir başka tren, raydan çıkan trene çarptı.
Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Pakistan'da sinyalizasyon sistemindeki yetersizlik ve rayların eski olması sebebiyle sık sık tren kazaları meydana geliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Dünya › Pakistan'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya